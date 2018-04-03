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Генерал США видит необходимость в дальнейшем присутствии американских военных в Сирии

Международная панорама
3 апреля, 23:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, апреля. /ТАСС

Джозеф Вотел добавил, что присутствие военных потребуется для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов регионов

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ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Присутствие американских вооруженных сил в Сирии потребуется для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов регионов, возвращения мирного населения в свои дома и долгосрочной реконструкции страны. Об этом заявил, выступая в вашингтонском Институте мира, глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.

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"Значительный военный прогресс был достигнут за последние два года, но сейчас перед нами возникают сложности. Речь идет о стабилизации этих [отвоеванных у боевиков] районов, закреплении наших успехов, возвращении людей назад в свои дома, решении проблемы долгосрочной реконструкции. Все это предстоит сделать, и в этом требуется роль военных", - считает он. При этом Вотел обратил внимание и на то, что ситуация в Сирии "становится все более и более сложной".

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что США необходимо как можно скорее вывести американские войска из Сирии. Во вторник на пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии глава государства заявил, что Вашингтон практически расправился в этой ближневосточной стране с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) и что США намерены очень быстро принять решение об уходе из Сирии при взаимодействии с другими странами.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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США Сирия Литва Латвия Эстония
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