ОЗХО по инициативе России проведет специальную встречу для обсуждения дела Скрипаля

ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Заседание Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) состоится в среду в Гааге по инициативе Москвы. Оно будет посвящено расследованию совершенного 4 марта в английском городе Солсбери покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с применением, как утверждает Великобритания, нервно-паралитического вещества. Сессия пройдет в условиях, когда экспертиза ОЗХО еще не завершена, а расследование Лондона не закончено.

За день до заседания руководитель оборонной научно-технической лаборатории в британском городе Портон-Даун Гари Эйткенхед сообщил телеканалу Sky News, что британские специалисты идентифицировали использованный в Солсбери химикат как боевое нервно-паралитическое вещество, но не смогли определить его точное происхождение.

Предложения Москвы

Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил ТАСС, что Москва хочет на предстоящей сессии исполсовета "сделать конструктивные предложения, направленные на то, чтобы серьезно заняться изучением данного вопроса, прояснить его и принять необходимые меры". "Я бы сейчас не хотел его раскрывать, но поверьте, что это будет хорошее предложение, которое не должно вызвать никаких нареканий. Оно строго укладывается в рамки предписаний Конвенции о запрещении химоружия и направлено на решение проблемы цивилизованным путем", - пояснил он в интервью "Российской газете".

По его словам, Москва рассчитывает, что предстоящая сессия позволит "вывести ситуацию с расследованием из тупика, куда ее загоняют британские партнеры".

Вопрос ребром

В преддверии сессии Россия направила в ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипалей. "Мы распространили сугубо конкретные вопросы в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, - сообщил глава МИД России Сергей Лавров. - Вопросы адресованы и техническому секретариату ОЗХО, и нашим британским коллегам, и французским коллегам".

В частности, Россия хочет знать, направляла ли Великобритания какую-либо дополнительную информацию по своему расследованию техсекретариату и намерена ли организация поделиться этой информацией с Россией. Кроме этого, Москву интересует, какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата и подтверждение чего именно британцы просят от техсекретариата ОЗХО: факта применения нервно-паралитического вещества или того, что оно относится к типу "Новичок" по западной классификации.

В связи с этим Шульгин напомнил, что "мандат миссии не предполагает никакого установления ответственности".

В список вошли вопросы и к самой организации. Москву интересует, кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию, какие специалисты вошли в ее состав, сколько времени они проработали и с кем взаимодействовали.

МИД РФ также требует прояснить, какова была процедура отбора проб, соблюдался ли при этом основополагающий принцип ОЗХО при проведении расследований и в каких сертифицированных лабораториях полученные пробы будут проанализированы.

Поскольку Франция также заявила о своем участии в расследовании дела Скрипаля, МИД попросил объяснить, давал ли техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС, а также уведомляла ли его Франция о своем подключении к техническому содействию, о котором запросила Великобритания.

Ход расследования

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Изначально в ОЗХО заявили, что не вовлечены в расследование, но предложили Великобритании помощь. Вскоре в организации известили, что приступили к изучению информации о нервно-паралитическом веществе. Позднее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил ТАСС, что Россия не хотела бы, чтобы ОЗХО шла на поводу у Лондона в данном расследовании. "Нам не хотелось бы, чтобы эта уважаемая организация, являющаяся, наверное, одной из самых успешных в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, в прямом смысле слова пошла на поводу у британцев и увлеклась поиском легалистских аргументов, которые помогли бы секретариату данной организации закамуфлировать собственное нежелание отвечать на многочисленные вопросы, которые у нас есть и к ним тоже", - подчеркивал он.

Ожидается, что результаты анализа химического вещества предположительно отравившего Скрипалей, будут известны в конце текущей или в начале следующей недели. В частности, 20 марта гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что исследование образцов "может занять от двух до трех недель".

Постпред России при ОЗХО сообщил, что российские специалисты не вошли в состав группы, принимающей участие в расследовании. "Здесь мы снова подходим к вопросу о необходимости всестороннего расследования, - подчеркнул он в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". - Никакие результаты этого расследования мы не примем, если в нем не будут участвовать российские эксперты".

Дипломат скептически относится к ходу расследования и сомневается, что его результаты будут переданы российской стороне. "Расследование технического секретариата ведется непрозрачно", - отметил он. В своем нежелании делиться ходом экспертизы с Россией ОЗХО ссылается на положения конфиденциальности, однако, по мнению российских специалистов в области международного права, такая ссылка несостоятельна. Соответствующая нота уже была отправлена в техсекретариат.

Экспертиза техсекретариата может дать лишь заключение по химическому составу вещества, примененного в Солсбери. "Поэтому, как ни крути, потребуется серьезное расследование, - подчеркнул Шульгин. - И мы настаиваем, чтобы в этом расследовании участвовали российские эксперты".