Reuters: администрация Трампа отсрочила запланированный на май саммит с арабскими лидерами

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа решила отсрочить до сентября запланированный на май саммит с арабскими лидерами, который предполагалось провести в американской столице или в загородной резиденции президента - Кэмп-Дэвиде. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на неназванных представителей администрации США.

По их словам, среди причин тому - продолжающийся дипломатический кризис вокруг Катара, а также подготовка к встрече между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна состояться до конца мая. Кроме того, Трамп хотел бы, чтобы в этом саммите уже участвовал выдвинутый им 13 марта на пост госсекретаря Майкл Помпео, нынешний директор ЦРУ. Сенат Конгресса США никак не утвердит его кандидатуру.

Трамп 21 марта провел встречу в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Ожидается, что на следующей неделе он примет у себя эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. А затем в Вашингтон приедет наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Белый дом уже не раз заявлял, что намерен урегулировать конфликт между рядом арабских стран и Катаром, вновь объединить государства района Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии "злонамеренному поведению" Ирана в регионе.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата: страны региона, в частности, закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе сочли невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией.

Вашингтон неоднократно призывал своих арабских союзников ослабить экономическую блокаду Катара, указывая, что это затрудняет борьбу в регионе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). На базе Эль-Удейд в Дохе расквартированы 11 тыс. военнослужащих США и стран контртеррористической коалиции.