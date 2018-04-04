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CNN: Пентагон до заявления Трампа готовил план по отправке в Сирию новой группы военных

Международная панорама
4 апреля, 2:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, апреля. /ТАСС

Телеканал сообщает о замешательстве в военном ведомстве после инициативы президента США вывести силы с территории арабской республики

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Солдат армии США недалеко от Ракки, Сирия

Солдат армии США недалеко от Ракки, Сирия

© AP Photo/Hussein Malla

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Командование вооруженных сил США прорабатывало планы дополнительной отправки нескольких десятков военнослужащих в Сирию до заявления президента Дональда Трампа на прошлой неделе о необходимости скорейшего вывода американских войск из этой страны. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны США и администрации главы государства.

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По их данным, заявление Трампа привело в замешательство многих в Пентагоне, так как в ведомстве уже в течение нескольких дней прорабатывали предложение об увеличении численности американских войск в Сирии. На вторник было намечено заседание Совета национальной безопасности Белого дома, на котором планировалось обсудить дальнейшие планы по противодействию террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как поясняет телекомпания, не ясно, каким образом заявление Трампа отразится на согласовании и утверждении планов Пентагона.

Трамп ранее говорил, что США необходимо как можно скорее вывести американские войска из Сирии. Во вторник на пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии глава государства заявил, что Вашингтон практически расправился в САР с ИГ и что США намерены очень быстро принять решение об уходе из Сирии при взаимодействии с другими странами.

Согласно данным Пентагона, сейчас в Сирии дислоцированы порядка 2 тыс. американских военнослужащих.

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