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В Госдепе пообещали не тратить на безопасность Европы больше, чем сами европейцы

Международная панорама
4 апреля, 2:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, апреля. /ТАСС

Помощник госсекретаря Уэсс Митчелл среди "новых угроз" выделил Россию, Китай и экстремистские организации

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Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл

© AP Photo/Marko Drobnjakovic

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. США не намерены вкладывать в укрепление безопасности Европы больше сил и средств, чем сами европейские лидеры. Об этом во вторник заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая на мероприятии, посвященном 70-летию Плана Маршалла.

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"Наши союзники должны проявлять желание делать больше. Нельзя ждать от американцев, что они будут больше заботиться о безопасности Европы и тратить на нее больше, чем сами лидеры Европы, - продолжил Митчелл. - От нас нельзя ждать, что мы будем активнее, чем сами европейцы, противостоять [строительству] трубопроводов, которые делают Европу более уязвимой перед лицом прекращения [энергетических] поставок зимой".

Среди "новых угроз" он выделил "ревизионистскую Россию", "Китай, который стремится расширить свою сферу влияния", а также экстремистские организации. По словам Митчелла, сегодня США должны укреплять свои союзы и поддерживать "ценности демократии, на которых они основаны". "Сейчас нет таких крупных вызовов в международной политике, с которыми Соединенные Штаты и Европа могли бы справиться друг без друга", - добавил дипломат.

Кроме того, подчеркнул помощник госсекретаря, "нельзя ожидать", что США будут более серьезно, чем европейские партнеры, "воспринимать растущую угрозу с южных и восточных границ Европы". "Во всех этих сферах мы должны проявить ответственность, вместе противостоять общим вызовам", - резюмировал Митчелл.

В своем выступлении он также объявил, что Вашингтон за прошлый год выделил "более $11 млрд" на так называемую инициативу по "сдерживанию в Европе", предоставление оборонительных вооружений Украине и Грузии, поддержку реформ в Восточной Европе, снижение барьеров для поставок американского сжиженного природного газа, сотрудничество в правоохранительной и разведывательной сфере.

План Маршалла - программа помощи странам Европы в восстановлении после Второй мировой войны, предложенная в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом. План вступил в действие в апреле 1948 года, а к его реализации присоединилось 17 европейских стран.

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