В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля

Место в Солсбери, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия © EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 4 апреля. Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и близкий соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Армин Лашет (Христианско-демократический союз) считает, что Великобритании стоило сперва предъявить доказательства причастности РФ к делу Скрипаля, прежде чем призывать другие страны к ответным мерам.

"Когда кто-то призывает все страны НАТО к солидарности, разве не должен он обладать надежными доказательствами? Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но, изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к другим государствам", - написал политик во вторник в Twitter.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхеда во вторник в интервью телеканалу Sky News заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

О давлении со стороны Лондона, требовавшего от республики выслать российских дипломатов, в частности, заявлял ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич.