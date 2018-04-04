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СМИ: выступившие с концертами в КНДР южнокорейские артисты вернулись на родину

Международная панорама
4 апреля, 5:33 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 4, апреля. /ТАСС

На одном из этих выступлений присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын

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СЕУЛ, 4 апреля. /ТАСС/. Артисты из Южной Кореи, давшие два концерта в КНДР, вернулись в среду на родину. Чартерный рейс из Пхеньяна приземлился в сеульском аэропорту, сообщает телеканал YTN.

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По прилету художественный руководитель труппы композитор Юн Сан сказал журналистам, что "благодаря всеобщей поддержке оба концерта прошли успешно". По его словам, только вернувшись в Южную Корею все участники поездки в полной мере осознали, насколько важны были их выступления в контексте нормализации межкорейских отношений.

Отвечая на вопрос о перспективах проведения совместных с артистами из КНДР концертов в Сеуле осенью этого года, Юн Сан отметил, что в теории для этого нет препятствий, но официального решения по этому поводу пока не принято.

Южнокорейские артисты дали два концерта в КНДР, которые прошли 1 и 3 апреля. В них в том числе принимали участие певец Чо Ён Пхиль, группа Red Velvet и бывшая участница группы "Сонё сидэ" по имени Сохён. На одном из этих мероприятий присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу, родной сестрой Ким Ё Чжон, а также председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Намом.

Это первая поездка южнокорейских артистов в КНДР с 2005 года. В феврале в Республике Корея с двумя концертами выступил северокорейский ансамбль "Самджиён".

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