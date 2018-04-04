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КНДР попросила Южную Корею перенести рабочую встречу по подготовке к межкорейскому саммиту

Международная панорама
4 апреля, 5:36 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 4, апреля. /ТАСС

По данным телеканала KBS, министерство объединения Республики Корея согласилось с предложением Пхеньяна

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СЕУЛ, 4 апреля. /ТАСС/. КНДР обратилась к Республике Корея с просьбой перенести на 5 апреля запланированную на среду рабочую встречу представителей двух стран по подготовке к межкорейскому саммиту. Об этом сообщает телеканал KBS.

По его информации, в запросе на перенос встречи также говорится, что информация о составе делегации КНДР из шести человек будет предоставлена в день переговоров. По данным телеканала, министерство объединения Республики Корея согласилось с предложением КНДР.

Ранее Сеул проинформировал Пхеньян о составе своей делегации из семи человек, которую возглавляет помощник президента по вопросам протокола Чо Хан Ги.

В ходе предстоящей встречи стороны намерены обсудить вопросы протокола, безопасности и информационного освещения переговоров лидеров двух стран, которые пройдут 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.

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