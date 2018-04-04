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Турция рассчитывает получить первые комплексы С-400 в июле 2019 года

Международная панорама
4 апреля, 8:49 дата обновления: 4 апреля, 8:59 UTC+3

Об этом заявил руководитель Секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир

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ТАСС, 4 апреля. Первые поставки российских комплексов С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года. Об этом в своем Twitter сообщил в среду руководитель Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

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"Мы перенесли дату поставок систем С-400, указанную в подписанном с Россией соглашений, на июль 2019 года", - написал он.

Демир также напомнил, что во вторник в Анкаре прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, в ходе которых помимо прочих вопросов обсуждались "возможности расширения двустороннего сотрудничества в оборонной сфере".

По итогам переговоров с Эрдоганом Путин прокомментировал решение ускорить поставки С-400 в Турцию, сказав, что это было сделано "по просьбе турецких партнеров и друзей". Кроме того, по словам российского лидера, военно-политических ограничений для совместного с Турцией производства зенитных ракетных систем С-400 или передачи соответствующих технологий у российской стороны нет, этот вопрос носит коммерческий характер.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку систем С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.

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Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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