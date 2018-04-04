Источник: постпред Британии при ОЗХО не примет участия в спецзаседании по делу Скрипаля

ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности постоянного представителя Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Джон Фогго будет представлять свою страну на специальном заседании по делу Скрипаля.

Об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник.

"Постпред [Великобритании при ОЗХО] Питер Уилсон не примет участия во встрече, - сказал собеседник агентства. - Великобритания будет представлена врио постпреда Джоном Фогго".

В среду в Гааге проходит созванное по инициативе России специальное заседание ОЗХО по делу Скрипаля.

Как сообщил ранее ТАСС постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин, на заседании Москва планирует сделать конструктивные предложения по цивилизованному расследованию инцидента в Солсбери.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Россия категорически отвергает эти спекуляции.

3 апреля руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхеда в интервью телеканалу Sky News заявил, что британские специалисты идентифицировали примененное в Солсбери вещество как "Новичок", но не смогли установить его происхождение.