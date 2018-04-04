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Минобороны Сирии: ВКС РФ сыграли главную роль в разгроме ИГ, несмотря на препятствия США

Международная панорама
4 апреля, 12:05 дата обновления: 4 апреля, 12:49 UTC+3

Замминистра обороны Махмуд Шава отметил качество, плотность и точность нанесенных ударов по террористам

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сыграли ведущую роль в ликвидации террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), несмотря на препятствия со стороны США. Об этом заявил в среду заместитель министра обороны САР Махмуд Шава, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

"Российские ВКС сыграли главную роль в ликвидации ИГ за счет качества, плотности и точности нанесенных ударов, несмотря на препятствия в отношении применения авиации со стороны США", - подчеркнул он.

Дамаск требует привлечь к ответственности все страны, осуществляющие подготовку и поддержку террористов для действий на территории Сирии.

"Требуем привлечь к ответственности все международные и региональные стороны, которые продолжают поддерживать терроризм, размещая на своей территории лагеря для подготовки и обучения террористов", - подчеркнул он.

Махмуд Шава также заявил, что Вашингтон хочет сохранить военное присутствие в Сирии, чтобы установить контроль над нефтяными месторождениями и расчленить страну.

"США решили изобрести различные предлоги для оправдания сохранения нелегального присутствия их баз и войск на сирийской земле с целью установления контроля и господства над нефтяными месторождениями и разделения Сирии посредством так называемого проекта федераций", - сказал он.

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Кризис в Сирии VII Московская конференция по международной безопасности
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