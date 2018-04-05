Чем завершился визит лидеров стран Балтии в США

Президент Латвии Раймондс Вейонис и его коллеги из Литвы и Эстонии — Даля Грибаускайте и Керсти Кальюлайд — прибыли в американскую столицу 3 апреля. Вместе с Трампом они утвердили новые "принципы и идеалы" взаимоотношений и отметили 100-летие независимости прибалтийских республик от Москвы.

Россия

"Вероятно, никто не был более жестким по отношению к России, чем Дональд Трамп", — растиражировали западные СМИ слова президента о самом себе, произнесенные перед началом рабочего ланча с Вейонисом, Грибаускайте и Кальюлайд.

Так хозяин Белого дома ответил на вопрос журналистов о том, хочет ли он пригласить в Белый дом президента России Владимира Путина. При этом Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что находить общий язык с Москвой — "хорошая вещь, а не плохая".

Все остальные заявления и обещания американского президента, однако, прямо или косвенно противоречат курсу на сближение с Россией.

Так, например, $3 млн Вашингтон пообещал выделить на "укрепление общественной и институциональной устойчивости к дезинформации" в прибалтийском медиапространстве.

При этом в последние годы лидеры стран Балтии неоднократно обвиняли в "дезинформации и пропаганде" именно Москву. Еще в марте 2017 года Грибаускайте заявила в интервью журналу Foreign Policy, что ее страна находится "в ситуации неконвенциональной войны из-за кибератак, телевизионной пропаганды и информационных атак из России".

НАТО и оружие

Еще одна тема, которая волнует Вильнюс, Таллин и Ригу больше, чем кибер- и медиабезопасность, — безопасность военная. Не обошлось в связи с этим без упоминания пятой статьи учредительного документа НАТО — Вашингтонского договора 1949 года.

В совместном заявлении глав четырех государств подчеркивается, что стороны "подтверждают свою твердую приверженность" пятой статье, согласно которой нападение на одну из стран НАТО означает нападение на весь военный блок.

Помимо заявлений Трамп пообещал странам Балтии:

выделить $100 млн на закупку боеприпасов для крупнокалиберного оружия;

$70 млн на программы подготовки и оснащения вооруженных сил;

продолжить ежегодную практику предоставления $3,5 млн в рамках программы IMET (образовательная программа для вооруженных сил партнеров США);

"изучать новые идеи и возможности [повышения боеготовности], в том числе касающиеся противовоздушной обороны" трех стран.

Эти заявления были восприняты Вейонисом, Грибаускайте и Кальюлайд с большим оптимизмом.

Президент Литвы констатировала, что страны Балтии договорились с Трампом об "углублении реформ в рамках НАТО", отметила, что прибалтийские государства "выполнили свою домашнюю работу" по увеличению расходов на оборону до 2% от ВВП, и поблагодарила Вашингтон "за решения по ротации вооруженных сил" США в трех странах.

Газовое решение

Наконец, президент США Дональд Трамп поддержал "усилия Балтии по диверсификации источников энергии и повышению конкурентоспособности на энергетических рынках". Иными словами — усилия по продвижению сбыта американского сжиженного природного газа (СПГ) и препятствованию углубления партнерства российского "Газпрома" со странами Европы. Причем поддержал американский президент не на словах, а на деле.

Вашингтон и Рига договорились о поставках СПГ из США на терминал в Клайпедском морском порту. Соответствующее соглашение подписали от литовской стороны: холдинг энергетических предприятий Lietuvos energija, торгующая газом Lietuvos duju tiekimas, оператор СПГ-терминала Klaipеdos nafta и от американской — Freeport LNG.

По словам Трампа, США "никогда не подводили" страны Балтии с момента провозглашения независимости тремя государствами в 1918 году. "И мы вас не подведем", — добавил хозяин Белого дома.

Александр Мосесов