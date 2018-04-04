Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лондон считает странным предложение России о совместном расследовании инцидента в Солсбери

Международная панорама
4 апреля, 12:54 UTC+3

Российское предложение является "отвлекающим маневром", заявило постпредство Великобритании при ОЗХО

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Великобритания считает странным предложение Москвы провести совместное расследование по инциденту в Солсбери. Как сообщило в своем Twitter постпредство Великобритании при ОЗХО, этот запрос был озвучен на специальном заседании организации, которое проходит в Гааге.

"Российское предложение по совместному расследованию России и Великобритании по инциденту в Солсбери превратно, - отметили в постпредстве. - Это отвлекающий маневр, с помощью большего количества дезинформации российские власти хотят избежать ответа на заданные им вопросы".

В среду в Гааге проходит специальное заседание Исполнительного совета ОЗХО по делу Скрипаля, созванное по инициативе России. Как сообщил ранее ТАСС постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин, на заседании Москва планирует сделать конструктивные предложения по цивилизованному расследованию инцидента в Солсбери.

4 марта экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в РФ, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
Источник: постпред Британии при ОЗХО не примет участия в спецзаседании по делу Скрипаля
5
Пожар в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы ликвидирован
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости