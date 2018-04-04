Лондон считает странным предложение России о совместном расследовании инцидента в Солсбери

ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Великобритания считает странным предложение Москвы провести совместное расследование по инциденту в Солсбери. Как сообщило в своем Twitter постпредство Великобритании при ОЗХО, этот запрос был озвучен на специальном заседании организации, которое проходит в Гааге.

"Российское предложение по совместному расследованию России и Великобритании по инциденту в Солсбери превратно, - отметили в постпредстве. - Это отвлекающий маневр, с помощью большего количества дезинформации российские власти хотят избежать ответа на заданные им вопросы".

Russia’s proposal for a joint, UK/Russian investigation into the Salisbury incident is perverse. It is a diversionary tactic, and yet more disinformation designed to evade the questions the Russian authorities must answer. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) April 4, 2018

В среду в Гааге проходит специальное заседание Исполнительного совета ОЗХО по делу Скрипаля, созванное по инициативе России. Как сообщил ранее ТАСС постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин, на заседании Москва планирует сделать конструктивные предложения по цивилизованному расследованию инцидента в Солсбери. 4 марта экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в РФ, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.