Посланник генсека ООН: курс ряда стран на сдерживание ИГ, а не на его разгром был ошибкой

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Попытки ряда стран проводить в отношении террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) курс на ее сдерживание, а не полный разгром были ошибочными. Об этом заявил в среду заместитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Иззеддин Рамзи, выступая на заседании VII Московской конференции по международной безопасности, посвященном ситуации в Сирии.

"Была ужасная ошибка совершена со стороны тех стран, которые проводили стратегию сдерживания ИГ. Нельзя было объявлять, что сдерживание ИГ будет достаточно", - сказал он. "Наоборот, такие страны как Россия настаивали на том, что надо нанести военное поражение ИГ и устранить его корни - именно эта стратегия оказалась реальной", - добавил он.

"В отношении Сирии ИГ - страница, которую надо перевернуть, но следить за тем, чтобы эта история никогда не повторилась здесь", - добавил он. После разгрома ИГ, продолжил Рамзи, необходимо следить за тем, чтобы иностранные боевики группировки "не вернулись домой, чтобы там продолжить свою деятельность".

В сирийскую конституционную комиссию должны войти представители как внутренних, так и внешних политических сил добавил Рамзи.

"Завершение переговоров о политическом урегулировании должно предусматривать создание конституционной комиссии, которая будет действовать в рамках женевского процесса, - сказал он. - Эта конституционная комиссия, соглашение о создании которой было достигнуто в Сочи, должна включать в себя представителей правительства и оппозиции, всех сирийских групп". "Данная конституционная комиссия по своему характеру должна быть открыта для всех частей общества Сирии, как внутри страны, так и за ее пределами", - добавил Рамзи.