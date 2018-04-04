МО Ирана: США хотят расколоть исламский мир, чтобы помешать его общей системе безопасности

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. США пытаются внести раздор в мусульманский мир, потому что общая система безопасности в Ближневосточном и Центрально-Азиатском регионах противоречит интересам их политики. Об этом заявил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

"Развитие и процветание мусульманских стран очень сильно беспокоит некоторых игроков. Особенно Соединенные Штаты Америки. Они хорошо понимают, что если в исламском мире будет единство и сплоченность, то общий режим безопасности, с точки зрения геополитики, станет мощной системой", - сказал он.

"Они прилагают большие усилия, чтобы, посеяв раздор в этой системе, воспрепятствовать созданию Центрально-Азиатской системы безопасности. Так как считают, что любая консолидация в области безопасности противоречит интересам сохранения прочности власти, авторитета, господства Америки в мире", - добавил Хатами.

"Проведение политики господства, монополии, корыстный подход к вопросам международной безопасности создают плодородную почву для возникновения терроризма. Другими словами, мы видим, как в Вашингтоне организовывают самую ужасную кампанию по уничтожению людей", - продолжил он.

По словам Хатами, неэффективность антиигиловской коалиции во главе с США является свидетельством попыток внести раздор в исламский мир посредством таких террористических организаций, как "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).

Общая система безопасности

Иран выступает за создание общей системы безопасности в Передней Азии.

"В процессе появления новых кризисов, связанных с экстремизмом и терроризмом, которые угрожают жизням миллионов людей, для установления стабильности и безопасности необходимо выработать общую оборонную политику сотрудничества и контроля в системе безопасности в Передней Азии", - сказал Хатами.

"Опыт сотрудничества между такими странами, как Сирия, Иран, Ирак, Россия и Турция для противодействия ИГ может стать примером для его расширения, охватывающего все страны региона", - добавил он.

Хатами подчеркнул, что Тегеран выступает против "утилитаризма и господства США", так как это "абсолютно противоречит интересам региональных государств".

"Общая система безопасности необходима для сохранения суверенитета и территориальной целостности для стран Передней Азии", - заключил министр.

Уничтожение ИГ

По словам Хатами, полное уничтожение ИГ возможно только после поражения группировки во всех сферах, включая виртуальную реальность.

"В западной Азии утихла лихорадка терроризма, этот регион преодолел кризис. Тем не менее... схожесть этого аномального явления с новой волной фундаментализма в мире... в значительной степени свидетельствует о трансформации и метаморфозе этой угрозы," - сказал он.

"Эта трансформация проявляется в новых методах радикальной политики ИГ. Для полного поражения этой группировки необходимо нанести поражение во всех сферах. Террористические планы сохраняются и в виртуальном пространстве", - заявил Хатами.

"Все это обладает потенциалом для создания угрозы в регионе и за его пределами", - отметил он.

Сделка по Ирану

Хатами также заявил, что договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе стали успешным примером международной кооперации, Тегеран привержен своим обязательствам в этих рамках.

"Мы считаем договоренности по СВПД успешным примером коллективного международного сотрудничества, ставшим результатом сотрудничества всех стран на основе взаимного уважения национальных и международных прав и достижения понимания в области региональной и международной безопасности", - сказал он.

"Заявляю о приверженности Ирана своим обязательствам по этим договоренностям, как и другим своим обязательствам", - добавил Хатами.