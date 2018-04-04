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Посол ЕС в России не возвращается в Москву

Международная панорама
4 апреля, 14:01 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 4, апреля. /ТАСС

Маркус Эдерер продолжает дипломатические консультации, заявил официальный представитель ЕК Александер Винтерштайн

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БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Посол ЕС в России Маркус Эдерер, отозванный для консультаций в связи с делом Скрипаля, пока не возвращается в Москву и продолжает консультации в Брюсселе. Об этом заявил в среду официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Александер Винтерштайн.

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"Посол Эдерер пока не возвращается в Москву. Он продолжает свои дипломатические консультации", - сказал он.

Комментируя заключение британской военной лаборатории в Портон-Дауне, которая не смогла установить происхождение вещества, использованного для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Винтерштайн указал: "Наше понимание таково, что роль экспертов заключалась в определении типа вещества, которое было использовано, а не его источника". По его словам, ЕС продолжает занимать солидарную с Лондоном позицию по этому делу, которая была принята на саммите сообщества 22-23 марта.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед во вторник в интервью телеканалу Sky N заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Инцидент в Солсбери привел к тому, что британские власти выслали из страны 23 российских дипломата и заявили о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ. Впоследствии российский МИД потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.

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