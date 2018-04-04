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Позиция ФРГ по делу Скрипаля не поменялась после заявлений представителя Портон-Дауна

Международная панорама
4 апреля, 13:56 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, апреля. /ТАСС

Берлин, как и прежде, "разделяет точку зрения Лондона" в отношении данного инцидента, отметила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер

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БЕРЛИН, 4 апреля. /ТАСС/. Позиция Германии в отношении инцидента в Солсбери осталась прежней, несмотря на заключение британской лаборатории в Портон-Дауне. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

Руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед 3 апреля заявил в интервью телеканалу Sky News, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

"Ничего не поменялось", - отметила представитель германского кабмина. Она добавила, что Берлин, как и прежде, "разделяет точку зрения Лондона" в отношении данного инцидента.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в РФ, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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