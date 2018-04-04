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В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма

Международная панорама
4 апреля, 14:25 дата обновления: 4 апреля, 14:38 UTC+3

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян подчеркнул, что возможности страны "в этом регионе на данный момент адекватны существующим угрозам"

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© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Украина будет задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом. Об этом заявил в среду спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, комментируя инцидент с задержанием в Азовском море российского судна "Норд", приписанного к порту Керчь.

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"Позиция Украины однозначна: Крым - незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", - сказал Слободян украинскому изданию "Обозреватель".

Отвечая на вопрос о возможных ответных действиях России, Слободян сообщил, что "в рамках взаимодействия в секторе безопасности и обороны отрабатываются меры по защите интересов Украины". "Что касается того, что может сделать РФ, - может сделать много чего, но если сделает, будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными прогнозами", - сказал он, добавив, что возможности Украины "в этом регионе на данный момент адекватны существующим угрозам".

Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно под российским флагом и экипажем из 10 граждан РФ, жителей Керчи. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", что влечет штраф или административный арест до 15 суток. Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Сейнер находится в украинском порту Бердянск. Экипажу судна украинскими пограничниками запрещено спускаться на берег. Два члена экипажа, в том числе и капитан Владимир Горбенко перенесли гипертонический криз. Ранее в среду адвокат российского капитана Дмитрий Щербина сообщил ТАСС, что его подзащитный доставлен в суд Херсона для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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