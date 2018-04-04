ЕС не одобрил заявление России в ОЗХО по инциденту в Солсбери

ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Европейский союз отказывается одобрить заявление по инциденту в Солсбери, вынесенное на рассмотрение Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) российской стороной. Об этом сообщил в среду постоянный представитель Болгарии при ОЗХО Красимир Костов, представляющий сообщество на заседании.

"ЕС не одобряет предложенный проект заявления", - отметил он.

Дипломат также заявил, что ЕС "крайне обеспокоен" тем, что российская сторона якобы "готовит почву для того, чтобы отвергнуть результаты работы ОЗХО по инциденту в Солсбери". "Крайне важно, чтобы РФ ответила на законные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и обеспечила полное и исчерпывающее раскрытие информации для ОЗХО по программе, имеющей отношению к инциденту", - сказал он.

В среду в Гааге проходит созванное по инициативе России специальное заседание Исполнительного совета ОЗХО по делу Скрипаля. Как сообщил ранее ТАСС постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин, на заседании Москва планирует сделать конструктивные предложения по цивилизованному расследованию инцидента в Солсбери.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Россия категорически отвергает эти спекуляции.

3 апреля руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхеда в интервью телеканалу Sky News заявил, что британские специалисты идентифицировали примененное в Солсбери вещество как "Новичок", но не смогли установить его происхождение.