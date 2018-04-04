Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС не одобрил заявление России в ОЗХО по инциденту в Солсбери

Международная панорама
4 апреля, 14:35 UTC+3 ГААГА ГААГА 4, апреля. /ТАСС

Представитель ЕС в организации Красимир Костов сказал, что Россия якобы "готовит почву для того, чтобы отвергнуть результаты работы ОЗХО"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Европейский союз отказывается одобрить заявление по инциденту в Солсбери, вынесенное на рассмотрение Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) российской стороной. Об этом сообщил в среду постоянный представитель Болгарии при ОЗХО Красимир Костов, представляющий сообщество на заседании.

Смотрите также

Международная реакция на "дело Скрипаля". Досье

"ЕС не одобряет предложенный проект заявления", - отметил он.

Дипломат также заявил, что ЕС "крайне обеспокоен" тем, что российская сторона якобы "готовит почву для того, чтобы отвергнуть результаты работы ОЗХО по инциденту в Солсбери". "Крайне важно, чтобы РФ ответила на законные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и обеспечила полное и исчерпывающее раскрытие информации для ОЗХО по программе, имеющей отношению к инциденту", - сказал он.

В среду в Гааге проходит созванное по инициативе России специальное заседание Исполнительного совета ОЗХО по делу Скрипаля. Как сообщил ранее ТАСС постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин, на заседании Москва планирует сделать конструктивные предложения по цивилизованному расследованию инцидента в Солсбери.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Россия категорически отвергает эти спекуляции.

3 апреля руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхеда в интервью телеканалу Sky News заявил, что британские специалисты идентифицировали примененное в Солсбери вещество как "Новичок", но не смогли установить его происхождение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
ТЦ "Персей для детей" в Москве. Досье
5
В Таганроге задержали подозреваемого в отравлении таллием сотрудников авиазавода
6
В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля
7
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости