AFP: Россия высылает бельгийского дипломата в качестве ответной меры

ТАСС, 4 апреля. Россия высылает одного дипломата Бельгии в качестве зеркальной меры на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на заявление бельгийского МИД.

"Российские власти сообщили нашему посольству в Москве, что один дипломат был объявлен персоной нон грата в ответ на решение, принятое на прошлой неделе", - цитирует агентство слова представителя бельгийского дипломатического ведомства. По его словам, "это ответная мера в отношении Бельгии, которая была принята также в отношении других европейских стран".

Официальной информации как от МИД РФ, так и от МИД Бельгии пока не поступало.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сообщил 27 марта, что королевство вышлет одного российского дипломата из-за дела Скрипалей. В заявлении премьера отмечалось, что посол РФ в Бельгии будет уведомлен об этом решении в ближайшие 48 часов, а дипломат, которого высылают, должен покинуть страну в течение 14 дней.