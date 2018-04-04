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Sky: британский МИД признал удаление твита с утверждением, что РФ произвела "Новичок"

Международная панорама
4 апреля, 15:24 дата обновления: 4 апреля, 15:50 UTC+3

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что "сообщение было передано в Twitter напрямую во время брифинга британского посла в Москве"

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Материал из 1 страницы
© EPA/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. МИД Великобритании признал, что удалил сообщение со своей страницы в Twitter с утверждением о том, что вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя министерства.

Foreign Office подтвердил, что удалил твит со своего официального аккаунта от 22 марта, где было сказано, что ученые в военной лаборатории в Портон-Дауне установили, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было произведено в России, говорится в сообщении телеканала.

В МИД информировали, что "сообщение было передано в Twitter напрямую во время брифинга британского посла в Москве". Там также указывается, что слова посла были неверно переданы в одном из твитов. При этом телеканал обратил внимание на то, что в британском МИД не уточнили, когда это сообщение было удалено из Twitter.

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