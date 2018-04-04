Sky: британский МИД признал удаление твита с утверждением, что РФ произвела "Новичок"

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. МИД Великобритании признал, что удалил сообщение со своей страницы в Twitter с утверждением о том, что вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя министерства.

The Foreign Office has deleted a tweet that said experts at the Defence Science and Technology Laboratory at Porton Down had confirmed that the nerve agent used during the attack on former spy Sergei Skripal in Salisbury was definitely "produced in Russia" — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 4 April 2018

Foreign Office подтвердил, что удалил твит со своего официального аккаунта от 22 марта, где было сказано, что ученые в военной лаборатории в Портон-Дауне установили, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было произведено в России, говорится в сообщении телеканала.

В МИД информировали, что "сообщение было передано в Twitter напрямую во время брифинга британского посла в Москве". Там также указывается, что слова посла были неверно переданы в одном из твитов. При этом телеканал обратил внимание на то, что в британском МИД не уточнили, когда это сообщение было удалено из Twitter.