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Эрдоган: Турция продолжит борьбу с курдскими формированиями в Сирии

Международная панорама
4 апреля, 15:57 дата обновления: 4 апреля, 17:07 UTC+3

Президент Турции подчеркнул, что многие сирийцы ждут, когда завершится работа по разминированию Африна

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АНКАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Турция намерена продолжать антитерроистическую операцию в Сирии до тех пор, пока не освободит территории, которые находятся под контролем курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС). Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган на итоговой пресс-конференции после саммита президентов РФ, Турции и Ирана, посвященному сирийскому урегулированию.

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"Мы знаем, что многие сирийцы ждут, когда мы завершим наши работы по разминированию Африна и по восстановлению инфраструктуры, чтобы они смогли вернуться в свои дома. Я повторяю, что мы не остановимся до тех пор, пока не принесем безопасность и стабильность в те регионы, которые находятся под контролем СНС, в первую очередь это касается Манбиджа", - сказал он.

По словам президента, Турция "готова совместно работать с российскими и иранскими друзьями по Телль-Рифаату". Как утверждают в Анкаре, этот населенный пункт также контролируют курды из СНС.

Эрдоган также отметил, что Турция, Россия и Иран могут совместно построить госпиталь для пострадавших в Восточной Гуте в районе сирийского городе Телль-Абъяд.

"Мы хотим установить полевой госпиталь в районе Телль-Абъяда. Мы сделали предложение об этом президентам Путину и Роухани", - сказал он.

Кроме того, Эрдоган заявил об идее создания домов для беженцев внутри Сирии. "С таким шагом мы можем помочь им вернуться к нормальной жизни", - отметил президент.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию СДС) и партии "Демократический союз" в сирийском регионе Африн, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.

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