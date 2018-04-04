СМИ: президент Хорватии призвала Запад к нормализации отношений и диалогу с Россией

ТАСС, 4 апреля. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович призвала западные страны к нормализации отношений и диалогу с Россией. Об этом она заявила в среду в ходе визита в столицу Болгарии Софию.

Как сообщает хорватское национальное телевидение, "Грабар-Китарович заявила, что политика диалога - единственный путь в отношениях между Россией и западными странами, и отметила, что пришло время для нормализации отношений между двумя сторонами". "Я вижу Россию как сильное государство, мировую силу, с которой в любом случае, за исключением этих взаимных споров, нужно продолжить разговаривать по многим вопросам", - заявила Грабар-Китарович, упомянув среди таких вопросов международную безопасность, терроризм, радикализацию и другие угрозы.

В октябре 2017 года в интервью ТАСС Грабар-Китарович заявила, что Хорватия может помочь наладить сотрудничество между Россией, ЕС и НАТО, отметив, что "без диалога с Российской Федерацией невозможно решить многие вопросы на глобальной сцене".

По мнению хорватского лидера, возобновление диалога России и Запада крайне необходимо. Грабар-Китарович отметила, что "Россия и НАТО - ключевые факторы европейской безопасности и стабильности, диалог должен сохраняться, ему следует быть открытым, должно быть доверие".

Тем не менее под давлением Запада Загреб присоединился к скоординированной акции по высылке российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В ответ Россия объявила персоной нон грата одного хорватского дипломата.

Дело Скрипалей

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

В связи с делом Скрипалей ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. МИД РФ на прошлой неделе объявил о зеркальных мерах в отношении диппредставительств государств, принявших такое решение.