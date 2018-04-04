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США намерены вскоре принять дополнительные меры в отношении РФ

Международная панорама
4 апреля, 16:24 дата обновления: 4 апреля, 17:03 UTC+3

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс при этом отказался пояснить, о каких именно шагах идет речь

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ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. США намерены вскоре принять дополнительные меры в отношении России. Об этом сообщил в среду в интервью группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Будет сделано больше. И скоро", - сказал Коутс, комментируя вопрос о том, намерены ли Соединенные Штаты предпринимать какие-то дополнительные антироссийские шаги. Эти меры, по его словам, являются "ответом на злонамеренную российскую деятельность". При этом координатор деятельности всех 17 американских разведывательных ведомств не стал пояснять, о каких именно новых санкциях в отношении России идет речь.

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