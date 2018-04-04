США намерены вскоре принять дополнительные меры в отношении РФ

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. США намерены вскоре принять дополнительные меры в отношении России. Об этом сообщил в среду в интервью группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Будет сделано больше. И скоро", - сказал Коутс, комментируя вопрос о том, намерены ли Соединенные Штаты предпринимать какие-то дополнительные антироссийские шаги. Эти меры, по его словам, являются "ответом на злонамеренную российскую деятельность". При этом координатор деятельности всех 17 американских разведывательных ведомств не стал пояснять, о каких именно новых санкциях в отношении России идет речь.