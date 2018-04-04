Reuters: Трамп согласился на небольшое продление присутствия войск США в Сирии

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп согласился продлить на небольшой период времени пребывание американских войск в Сирии, но он по-прежнему против того, чтобы они находились там в долгосрочной перспективе. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации высокого ранга.

"Мы не собираемся начинать немедленный вывод [войск], но президент также не намерен поддерживать долгосрочное участие", - сказал он.

Данное решение было принято американским лидером во вторник на заседании Совета национальной безопасности при Белом доме. По словам источника Reuters, Трамп хочет гарантировать, что группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) разгромлена, а также призвать другие страны региона помочь обеспечить стабильность в Сирии. Конкретные сроки присутствия военнослужащих США в республике Трамп также не утвердил.

Представители Белого дома пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данную информацию. При этом в среду директор национальной разведки США Дэниел Коутс в интервью группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, сообщил, что решение о дальнейшем военном присутствии Соединенных Штатов в Сирии принято.

Трамп ранее говорил, что США необходимо как можно скорее вывести американские войска из Сирии. Во вторник на пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии глава государства заявил, что Вашингтон практически расправился в этой ближневосточной стране с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) и что США намерены очень быстро принять решение об уходе из Сирии при взаимодействии с другими странами.

Вместе с тем глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел во вторник заявил, что присутствие американских вооруженных сил в Сирии потребуется для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов регионах, возвращения мирного населения в свои дома и долгосрочной реконструкции страны на время стабилизационного периода. Всего в Сирии находятся порядка 2 тыс. американских военнослужащих.