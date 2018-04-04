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Корбин считает, что Джонсон вводит в заблуждение британцев по поводу отравления в Солсбери

Международная панорама
4 апреля, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Необходимо добраться до источника вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ и его дочь, сказал лидер Лейбористской партии

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ТАСС, 4 апреля. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин полагает, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон вводит в заблуждение британскую общественность категорическими заявлениями по поводу причастности РФ к отравлению в Солсбери. Такое мнение Корбин высказал в четверг во время участия в предвыборном митинге в городе Уотфорд (английское графство Хардфордшир).

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По данным газеты Daily Mail, Джонсон попал под огонь критики за безапелляционные высказывания о том, что именно РФ причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери 4 марта. Такому осуждению он подвергся после того, как военная лаборатория в Портон-Дауне не смогла установить точное место происхождения отравляющего вещества.

"Глава МИД категорически заявил, и думаю, что он использовал слово 101%, говоря о том, что вещество происходит из России, - отметил Корбин. - В Портон-Дауне не говорили об этом. Они сказали, что идентифицировали его как "Новичок", но не могут определить его источник".

"Либо у министра иностранных дел есть информация, которой он не поделился с Портон-Дауном, или же это преувеличение", - сказал он. "Я не знаю, что [верно], но думаю, что нам необходим ответственный, бесстрастный подход к этому, - продолжал глава лейбористов. - Нам нужно добраться до источника этого [вещества], чтобы предотвратить повторение [произошедшего] в будущем".

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в РФ, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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