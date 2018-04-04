Более тысячи человек участвуют в марше протеста против реформы в русских школах Латвии

РИГА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Свыше тысячи человек собрались в среду около здания министерства образования и науки Латвии, чтобы принять участие в марше рассерженных родителей в знак протеста против реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Колонна манифестантов направилась к Рижскому замку (резиденции президента).

Как сообщает с места событий корреспонднт ТАСС, в руках у участников шествия плакаты с надписями "Не забудем, не простим!", "Русские не сдаются", "Стоп этнической дискриминации", "Нет ассимиляции", "Руки прочь от русских школ", "Позор", "Президент клялся служить народу Латвии, а не обслуживать Черного Карлиса (Карлис Шадурскис, министр образования и науки Латвии - прим. ТАСС)", "Раймондс Вейонис - предатель народа и клятвопреступник". Акция проводится "против неразумного и вредоносного" поступка президента Латвии Раймондса Вейониса, который подписал законы о переводе русских школ на госязык обучения.

"Этим маршем мы обращаемся к президенту Латвии и говорим ему, что он клятвопреступник, потому что он нарушил клятву президента. Он клялся быть президентом всего народа Латвии, а повел себя как президент части народа, проигнорировав, унизив и оскорбив треть русскоязычного населения страны", - сказала корреспонденту ТАСС бывший европарламентарий и лидер партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок.

"Мы несем главе государства черную метку и говорим ему, что мы этого не забудем и не простим, и наша решительность только нарастает. Мы не дадим расколоть людей в Латвии. Мы считаем, что эта реформа пойдет во вред как нацменьшинствам, так и латышам, поскольку оскорбление и унижение своих соседей еще никому не принесло счастья", - добавила она.

Спорная реформа

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, Сейм (парламент) в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с 1 сентября будущего года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее провели несколько массовых митингов и шествий против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, русский считается иностранным. В 2004 году в республике была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения, при которой в старших классах русских школ на русском языке можно было преподавать только 40% предметов.