Генсек ОБСЕ: разногласия между РФ и США по миссии ООН в Донбассе велики, но преодолимы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Разрыв между представлением России о миссии ООН в Донбассе и видением США и Украины очень велик, но преодолим. Об этом заявил в среду журналистам генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

"Существует большой разрыв между российским предложением и американско-украинским, - сказал он, отметив, что "теоретически разногласия преодолимы".

Генсек ОБСЕ напомнил, что для сближения позиций РФ и США по этому вопросу спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков проводят консультации. "Я думаю, что они работают для сокращения расхождений. Я встречался с обоими и также предлагал свои идеи", - отметил Гремингер.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Позже он уточнил, что они могли бы размещаться и в других районах провозглашенных республик, где работают представители миссии ОБСЕ. Киев же настаивает на размещении "миротворческой миссии ООН" на всей территории Донбасса, в первую очередь на участке границы с РФ.