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Белый дом: военная кампания по уничтожению ИГ в Сирии подходит к концу

Международная панорама
4 апреля, 20:15 UTC+3 ВАШИНГТОН 4, апреля. /ТАСС

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Соединенные Штаты и их партнеры продолжат "ликвидировать незначительное присутствие ИГ в Сирии"

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ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Возглавляемая США военная кампания по уничтожению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) подходит к своему "скорейшему завершению", и Вашингтон будет консультироваться со своими союзниками по поводу будущих планов на этот счет. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Военная миссия по ликвидации ИГ в Сирии подходит к скорейшему завершению с учетом почти полностью уничтоженной [группировки] ИГ <...> Мы продолжим консультироваться с нашими союзниками и друзьями относительно будущих планов", - говорится в документе.

По словам Сандерс, Соединенные Штаты и их партнеры продолжат "ликвидировать незначительное присутствие ИГ в Сирии, которое [американские] силы еще не уничтожили". "Мы ожидаем, что страны в регионе и за его пределами, а также ООН будут стремиться к миру и гарантируют, что ИГ больше никогда не возродится", - заключила пресс-секретарь.

В среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действия Воздушно-космических сил России в Сирии фактически привели к разгрому ИГ. "Сегодня мы можем говорить, что основным результатом военной операции Воздушно-космических сил в Сирии является разгром группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), которая после понесенных потерь фактически прекратила свое существование", - сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.

По словам Рудского, сегодня в Сирии созданы все условия для завершения гражданской войны, запущен процесс мирного урегулирования конфликта. На освобожденных территориях восстанавливаются институты власти.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством" VII Московская конференция по международной безопасности
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