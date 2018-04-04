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Британский эксперт признался, что его отговаривали от участия в Московской конференции

Международная панорама
4 апреля, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Малкольм Чалмерс уверен, что Лондон будет готов на взаимной основе прояснять Москве все сомнения

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Заместитель директора Королевского института объединенных родов войск (RUSI) Малкольм Чалмерс, представляющий Великобританию на Московской конференции по безопасности, в ходе выступления в среду признался, что в Лондоне его пытались отговорить от участия в мероприятии в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Британский эксперт стал спикером на пленарном заседании "Европейская безопасность: сотрудничество или конфронтация?", в котором также приняли участие постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, а также главы минобороны Белоруссии и Сербии.

"Многие мои друзья в Лондоне говорили мне, что, может быть, не совсем правильно будет посещать эту конференцию из-за последних известных событий (дела Скрипаля - прим. ТАСС), - сказал Чалмерс. - Может быть, и в России здесь есть люди, которые говорят, почему этот кто-то из Великобритании сейчас приглашен на это престижное мероприятие, которое проходит под эгидой министерства обороны".

"Я думаю, что обе группы скептиков не правы, - подчеркнул он. - Сейчас то самое время, когда мы должны держать открытыми каналы коммуникации, которые действительно основываются на всей серьезности ситуации, с которой мы столкнулись, и все это должно проходить в совершенно спокойной, аналитической манере".

Британский эксперт призвал стороны укрепить диалог между военными, сделать его более прозрачным. "Уверен, что Лондон будет готов на взаимной основе прояснять Москве все сомнения и двигаться навстречу друг другу", - добавил Чалмерс.

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Дело Сергея Скрипаля VII Московская конференция по международной безопасности
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Гремингер, Томас Чижов, Владимир Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
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