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США призвали Россию привлечь виновных к ответственности за применение химоружия в Сирии

Международная панорама
4 апреля, 20:01 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, апреля. /ТАСС

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, информация о применении химоружия против сирийцев продолжают появляться

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ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент призвал в среду Россию привлечь к ответственности виновных в использовании химического оружия на территории Сирии. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт по случаю годовщины инцидента в Хан-Шейхуне, где 4 апреля 2017 года, по утверждениям Запада, было использовано химическое оружие.

"Россия может и должна помочь обеспечить привлечение к ответственности тех, кто использовал химическое оружие в Сирии", - говорится в документе.

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Науэрт утверждает, что "сообщения о применении химического оружия против сирийцев продолжают появляться". Она также обвинила Дамаск в нарушении Конвенции о запрещении химоружия и резолюций Совета Безопасности ООН, но не привела фактических доказательств конкретных случаев. По версии дипломата, Россия "продолжает защищать своего сирийского союзника, открыто препятствуя международным усилиям возложить ответственность на режим [президента САР Башара] Асада за эти мерзкие нападения".

США "решительным образом осуждают применение химического оружия где бы то ни было, кем бы то ни было, ни при каких обстоятельствах и заявляют о своей неизменной приверженности обеспечить" привлечение к ответственности виновных, отметила Науэрт. "Мы призываем международное сообщество помочь нам положить конец применению химического оружия", - заключила она.

Российская сторона неоднократно указывала на то, что обвинения США в применении в Дамаске химического оружия голословны и используются как инструмент геополитической инженерии. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, правительство Сирии в сложнейших условиях борьбы с международным терроризмом уничтожило свои запасы химоружия под строжайшим международным контролем в ответ на совместную инициативу Москвы и Вашингтона, а также продолжает сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия.

Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля 2017 года. При этом погибли почти 100 человек. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цехи боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому "Шайрат" в провинции Хомс.

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