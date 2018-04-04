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Источник: исполсовет ОЗХО не поддержал предложение России по инциденту в Солсбери

Международная панорама
4 апреля, 20:08 дата обновления: 4 апреля, 20:11 UTC+3

Ранее посольство РФ в Нидерландах сообщило, что 14 стран поддержали российское предложение

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ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России по расследованию инцидента в Солсбери. Об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник в одной из делегаций.

"Предложение России поддержано не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее посольство РФ в Нидерландах сообщило в Twitter, что 14 стран поддержали российское предложение. Помимо самой России, это Иран, Венесуэла, Куба, Сирия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Пакистан, Узбекистан и Никарагуа.

В Исполнительный совет ОЗХО входит 41 страна. Решения по вопросам по существу в нем должны приниматься двумя третьими голосов.

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