Пентагон: командиры сил США в Сирии сами определяют численность войск для решения задач

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские командиры сами устанавливают число военнослужащих, необходимое им для выполнения текущих задач в Сирии и обеспечения безопасности контингента, поэтому состав сил может меняться время от времени. Об этом корреспонденту ТАСС в среду заявил представитель министерства обороны США майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

"Могу вам сказать, что во всем Центральном командовании (ВС США, в сферу оперативной ответственности которого входит Сирия - прим. ТАСС) командирам делегированы полномочия и обязанность распределять численный состав и ресурсы, необходимые для выполнения миссий и защиты самих себя. Поэтому количество военнослужащих может меняться время от времени, это нормально", - сказала он. Представитель Пентагона при этом отказался обсуждать конкретные передвижения войск в Сирии.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в министерстве сообщила о том, что командование вооруженных сил США прорабатывало планы дополнительной отправки нескольких десятков военнослужащих в Сирию, однако делалось это еще до объявления президента США Дональда Трампа о его намерении вообще вывести войска из страны. Помимо этого, как информировало Анатолийское агентство, Соединенные Штаты устанавливают в районе сирийского города Манбидж две военные базы.

В возглавляемой США международной контртеррористической коалиции, которая проводит операцию "Непоколебимая решимость" по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, данные сообщения подтверждать не стали, предложив обратиться к американскому правительству. "Коалиция находится в Сирии для разгрома ИГ, а не для создания баз", - заверил корреспондента ТАСС представитель штаба этой группы стран. По его словам, вопрос о присутствии коалиционных сил в Манбидже будет "в конечном итоге решен через политический диалог". Собеседник агентства напомнил, что сам город был освобожден от исламистов 15 августа 2016 года, с тех пор за его оборону при поддержке коалиции отвечает так называемый Военный совет Манбиджа.

Агентство Reuters и газета The Washington Post в среду сообщили о том, что Трамп принял решение ненадолго продлить присутствие американских военных в Сирии, дав при этом поручение военачальникам готовить их вывод. Миссия сил США будет ограничена только борьбой с ИГ. Позже Белый дом распространил заявление, в котором сказано, что кампания по уничтожению этой группировки подходит к своему "скорейшему завершению", и Вашингтон будет консультироваться со своими союзниками по поводу будущих планов на этот счет.