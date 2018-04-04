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Столтенберг заявил, что НАТО стремится к улучшению отношений с Россией

Международная панорама
4 апреля, 21:58 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 4, апреля. /ТАСС

Генсек НАТО сообщил о необходимости продолжать работу над политическим диалогом с Москвой

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ОТТАВА, 4 апреля. /ТАСС/. НАТО будет стремиться улучшить отношения с Россией через политический диалог и не ставит задачи изоляции РФ. Об этом в среду заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения Университета Оттавы.

"Мы продолжаем стремиться к улучшению отношений с Россией, - цитирует его телеканал СВС. - Россия - это наш сосед, она является неотъемлемой частью [мирового сообщества], и мы не стремимся ее изолировать". "Было бы выгодно и нам, и им, если бы мы смогли наладить отношения", - добавил Столтенберг.

Генсек также заявил, что НАТО "продолжит деятельность по контролю над вооружениями, предотвращению новой холодной войны и новой гонки вооружений, а также продолжит работу над политическим диалогом с Россией".

Столтенберг в среду встретится в Оттаве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а затем отправится с двухдневным визитом в США.

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