Sky: саудовские ПВО перехватили запущенную из Йемена баллистическую ракету

ТАСС, 4 апреля. Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили в среду запущенную сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) из Йемена ракету. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, она была сбита на севере расположенного вблизи йеменской границы города Джизан. Мятежники уже объявили, что выпустили ракету по нефтехранилищам одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Saudi Aramco. О возможном ущербе в результате атаки данных не поступало.

В прошлом хуситы неоднократно подвергали саудовскую территорию обстрелам, в том числе баллистическими ракетами. Не раз их целью становилась и столица королевства, однако саудовским ПВО удавалось сбивать все вражеские цели. 25 марта саудовские средства воздушной защиты перехватили семь запущенных мятежниками ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом. В результате падения обломков одной из них погиб египтянин и двое получили ранения.

Вслед за этим королевство вновь обвинило Тегеран в незаконных поставках вооружений хуситам, в том числе баллистических ракет, и заявило, что оставляет за собой право соответствующим образом ответить на эти угрозы. Иран отверг все обвинения, назвав заявления саудовской стороны "безответственными и больше похожими на призывы к войне".

Массированный ракетный обстрел был совершен в третью годовщину вторжения аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом в Йемен. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Ранее в среду официальный представитель альянса, саудовский полковник Турки аль-Малики заявил, что всего за время конфликта хуситы запустили по различным регионам королевства 107 баллистических ракет.