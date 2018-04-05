CNN: спецпрокурор США санкционировал действия в отношении трех российских олигархов

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году, предпринял действия в отношении по крайней мере трех российских олигархов. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Мюллер распорядился задержать для досмотра электронных устройств россиянина, прибывшего на частном самолете в один из аэропортов Нью-Йорка. С санкции спецпрокурора США также был остановлен другой россиянин во время недавней поездки по Соединенным Штатам. В этом случае нет сведений, был ли он подвергнут личному досмотру, уточняет телекомпания. Кроме того, подчиненные Мюллера направили некий неформальный добровольный документ и запрос о беседе третьему российскому олигарху, который в последнее время не появлялся в США.

Источники телекомпании не раскрывают имен этих трех лиц и причины интереса к ним со стороны следователей. Сама CNN полагает, что вопросы к россиянам касаются добровольных пожертвований на нужды предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Американские законы запрещают иностранным гражданам делать подобные пожертвования. Мюллера интересует, не прибегали ли данные лица к уловке путем передачи денег на эти цели через подставных лиц из числа граждан США.

Мюллер приступил к расследованию в мае 2017 года. На данный момент им предъявлены обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.