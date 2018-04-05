Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: Вашингтон может в четверг ввести санкции против российских олигархов

Международная панорама
5 апреля, 1:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

По данным агентства, ограничения могут коснуться лиц, близких к властям России

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Yuri Gripas

ТАСС, 5 апреля. США планируют на этой неделе ввести санкции против российских олигархов в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Смотрите также

История закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Досье

Как сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники, сделать это Вашингтон может уже в четверг.

По данным агентства, санкции могут затронуть лица, близкие к властям РФ. Reuters отмечает, что Белый дом комментировать данную информацию отказался.

Спецпрокурор Роберт Мюллер приступил к расследованию по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году в мае 2017 года . На данный момент им предъявлены обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
CNN: спецпрокурор США санкционировал действия в отношении трех российских олигархов
3
Россия требует созыва заседания Совбеза ООН по делу Скрипаля 5 апреля
4
Адвокат: капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" доставлен в больницу
5
Россия созывает СБ ООН по делу Скрипаля после отказа в ОЗХО
6
МИД Чехии: заявление посла РФ по делу Скрипаля грозит межгосударственными осложнениями
7
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости