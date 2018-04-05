Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канцлер Австрии назвал хорошие отношения с Россией причиной отказа от высылки дипломатов

Международная панорама
5 апреля, 2:06 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 5, апреля. /ТАСС

Себастьян Курц подчеркнул, что Австрия является нейтральной страной и выступает штаб-квартирой для многих международных организаций

Поделиться
Материал из 1 страницы
Канцлер Австрии Себастьян Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц

© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

ВЕНА, 5 апреля. /ТАСС/. Австрия отказалась высылать российских дипломатов из-за дела Сергея Скрипаля, потому что традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией и является штаб-квартирой международных организаций, где ежедневно ведется дипломатический диалог. Об этом заявил в среду вечером канцлер Австрии Себастьян Курц.

Смотрите также

Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля

"Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого [высылать дипломатов], потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как [отделение] ООН или ОБСЕ. Ежедневно сотни дипломатов ведут переговоры в Вене, на нейтральной территории, и мы развиваем нашу роль по налаживанию мостов. Можно было бы принять другое решение, есть разные аргументы, но я думаю, что мы приняли верное решение", - сказал Курц в эфире ток-шоу на телеканале Puls 4.

Курц напомнил, что Австрия в качестве члена Европейского союза вместе с другими странами-участницами сообщества приняла решение отозвать посла ЕС из Москвы для консультаций в Брюссель. "Этим жестом мы осудили Россию и продемонстрировали солидарность с Великобританией, что, вероятнее всего, она несет ответственность за отравление. Этому мы последовали как Евросоюз, потому что это линия ЕС", - добавил Курц.

История хороших отношений

По словам канцлера, Австрия имеет долгую историю хороших контактов с Россией, и дружеские отношения Вены и Москвы не основаны только на соглашении о взаимодействии и сотрудничестве между Австрийской партией свободы и "Единой Россией". "В частности, в вопросе санкций ЕС, которых мы также придерживаемся, позиция Австрии, включая свободную партию, народную, социал-демократов и "зеленых", всегда была скорее скептической или сдержанной. Не нужно отрицать, что в Европе есть страны, которые имеют другое отношение к России, чем мы", - констатировал Курц.

Смотрите также
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

"Так, [бывший] федеральный президент [Хайнц] Фишер, который не является членом Австрийской партии свободы, приглашал президента [РФ Владимира] Путина с визитом в тот момент, когда многие европейские страны этого не делали. [Действующий] австрийский президент Ван дер Беллен поздравил его [Путина] с победой на выборах, а председатель Европейского совета Дональд Туск его [Путина] сознательно не поздравил", - рассказал канцлер.

Курц заметил, что, безусловно, существуют различные подходы к отношениям с Россией и у разных стран своя история отношений с Россией. "Я призываю проявить понимание к нашему пути, как маленькая нейтральная страна, как штаб-квартира ОБСЕ и [отделения] ООН, по моему мнению, было был полностью неверно высылать российских дипломатов. Это не наш путь", - подчеркнул Курц.

По его словам, путь Австрии легитимный, и страна оказалась не одинока. "Я понимаю путь других стран, но я считают наш путь законным. Австрия не одна на этом пути", - заключил глава австрийского правительства.

Австрия против высылки дипломатов

23 марта Курц заявил, что Вена не будет высылать дипломатов РФ из-за дела Скрипаля, потому что Австрия хочет сохранить каналы для диалога с Россией. 26 марта решение о массовой высылке российских дипломатов было принято странами Европы, США, Канадой и Украиной, и в тот же день Курц повторно заявил, что Австрия рассчитывает на поддержание каналов общения с Россией и не собирается высылать сотрудников диппредставительств РФ.

Смотрите также
Сергей Скрипаль

Что известно о Сергее Скрипале

27 марта глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Великобритания и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще не представили 100% доказательств причастности России к делу Сергея Скрипаля, поэтому Австрия придерживается отказа от высылки российских дипломатов. 28 марта Кнайсль сообщила, что посол Великобритании в Австрии многократно выражал демарш официальной Вене из-за отказа австрийской стороны высылать дипломатов РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Единая Россия" Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Фишер, Хайнц Туск, Дональд Курц, Себастьян Ван дер Беллен, Александер Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия Канада Австрия Украина Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
CNN: спецпрокурор США санкционировал действия в отношении трех российских олигархов
3
Россия требует созыва заседания Совбеза ООН по делу Скрипаля 5 апреля
4
Адвокат: капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" доставлен в больницу
5
Россия созывает СБ ООН по делу Скрипаля после отказа в ОЗХО
6
МИД Чехии: заявление посла РФ по делу Скрипаля грозит межгосударственными осложнениями
7
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости