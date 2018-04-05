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Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери

Международная панорама
5 апреля, 4:17 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, апреля. /ТАСС

При этом источники издания в спецслужбах отказались раскрывать место, где находится секретная лаборатория

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© Andrew Matthews/PA via AP

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Британские спецслужбы полагают с высокой степенью вероятности, что установили местонахождение секретной российской лаборатории, в которой было произведено нервно-паралитическое вещество, примененное в Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила в четверг лондонская газета The Times со ссылкой на источники в спецслужбах, которые в то же время не стали раскрывать место, где находится указанная лаборатория.

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Источники уверяют, что с помощью научного анализа и разведданных сотрудникам правительства и спецслужб удалось уже спустя несколько дней после инцидента в Солсбери установить вероятный источник производства отравляющего вещества. Неназванный собеседник издания в правительстве сообщил, что кабинет министров обладал достаточно большой информацией о том, где производится данное вещество, уже к моменту проведения чрезвычайного правительственного комитета COBRA, которое состоялось 7 марта, то есть спустя три дня после самого инцидента.

Источник газеты уверяет, что в тот момент уже с более чем высокой долей вероятности можно было предполагать, что вещество было произведено в России. Вместе с тем собеседник дал понять, что источники в британских службах безопасности не утверждают на все 100%, что знают точное нахождение лаборатории, однако степень их уверенности высока. Они также полагают, что российская сторона "производила тесты, чтобы выяснить, можно ли использовать "Новичок" для убийств по политическим мотивам".

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В среду МИД Великобритании признал, что удалил сообщение со своей страницы в Twitter от 22 марта, в котором утверждалось, что ученые в военной лаборатории в Портон-Дауне установили, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" якобы было произведено в России. В министерстве информировали, что "сообщение было передано в Twitter напрямую во время брифинга британского посла в Москве" Лори Бристоу, чьи слова были неверно интерпретированы. Удаление твита произошло после того, как заведующий военной научно-технической лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что его эксперты идентифицировали нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали, как "Новичок", но при этом в задачу лаборатории никак не входило определение происхождения этого вещества.

Также в среду лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что глава МИД Борис Джонсон "вводит общественность в заблуждение" заявлениями о своей более чем 100% уверенности в том, что отравляющее вещество было произведено в РФ. В ответ же Джонсон обвинил лидера британской оппозиции в том, что он "играет в российскую игру".

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Персоны
Бристоу, Лори Джонсон, Борис Корбин, Джереми Скрипаль, Сергей Викторович
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