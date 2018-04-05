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Трамп распорядился привлечь Нацгвардию к охране границы с Мексикой

Международная панорама
5 апреля, 4:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, апреля. /ТАСС

Президент Соединенных Штатов заявил, что "ситуация на южной границе достигла критической точки"

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ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в среду распоряжение о привлечении частей Национальной гвардии к охране границы США с Мексикой.

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Государственная граница между Мексикой и США, проходящая между городами Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) и Санленд-Парком (штат Нью-Мехико)

Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

"Министру обороны следует оказать содействие министерству внутренней безопасности (МВБ) в обеспечении охраны южной границы и осуществлении других необходимых действий с целью остановить поток наркотиков, контрабандных товаров, членов бандитских группировок, иных преступников, а также незаконных иммигрантов. Министру обороны следует задействовать национальных гвардейцев для содействия в выполнении данной миссии", - указал Трамп.

Он ожидает в течение 30 дней от глав Пентагона и МВБ доклада, подготовленного совместно с министерством юстиции, о ситуации на границе, а также плана дальнейших действий с рекомендациями, что еще можно предпринять для "защиты границы и обеспечения безопасности США".

По словам Трампа, "ситуация на южной границе достигла критической точки". "Беззаконие, которое продолжает царить там, несовместимо с нормами жизни, безопасностью и суверенитетом нашего народа, - подчеркнул он. - У моей администрации не остается иного выхода, как действовать". Сколько конкретно национальных гвардейцев предполагается направить на границу с Мексикой, ни Белый дом, ни Пентагон пока не раскрывают.

Во вторник Трамп сообщил, что собирается привлечь американских военнослужащих к охране границы с Мексикой. По его словам, межведомственное обсуждение данного вопроса уже состоялось, но будет продолжаться. При этом президент в очередной раз высказался за строительство там защитной стены "протяженностью порядка 700-800 миль" (1,1 тыс. км - 1,3 тыс. км).

К помощи Нацгвардии в таких же целях до Трампа прибегали и другие главы администрации США. Так, Джордж Буш - младший направил на охрану границы в 2006 году 6 тыс. гвардейцев, а Барак Обама в 2010 году - 1,2 тыс.

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Персоны
Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший)
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