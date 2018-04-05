WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа намерена ввести к пятнице санкции против ряда россиян, включенных в "кремлевский список", составленный министерством финансов и обнародованный 29 января. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных официальных лиц США.

По их словам, "санкции будут носить экономический характер и нацелены против олигархов, имеющих связи с президентом Владимиром Путиным". Окончательное число россиян, в отношении которых будут применены карательные меры, еще не определено, как указали эти официальные лица, но ожидается, что меры будут распространены по меньшей мере на шесть человек, пишет The Washington Post.

Издание также замечает, что на Белый дом продолжают оказывать давление законодатели от обеих партий, настаивая на том, чтобы Трамп "предпринял решительные действия против Путина". В интервью газете сенатор-республиканец Линдси Грэм высказал мнение, что США "должны ударить по ним [России], лишив покупателей" российского газа и нефти.

Минфин, выполняя положения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), подписанного Трампом в августе 2017 года, опубликовал 29 января открытую версию "кремлевского списка", в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены, состояние которых, по данным американских источников, составляет $1 млрд и более. Всего в списке представлены имена 210 человек.

Тогда представители минфина подчеркивали, что включение тех или иных деятелей в данный список не создает для граждан США никаких помех для деловых контактов с ними за исключением случаев, когда в отношении отдельных фигурантов уже были введены санкции. Но при этом указывалось, что администрация может использовать данный список "для принятия решений о будущих адресных санкциях".

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с помощью "кремлевского списка" Вашингтон пытается поссорить Путина с российской бизнес-элитой. "Нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае и наши интересы, и интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом", - отметил он.