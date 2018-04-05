Суд в Бразилии разрешил арестовать экс-президента для исполнения обвинительного приговора

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 апреля. /ТАСС/. Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии, который является высшей судебной инстанцией страны, разрешил в ночь на четверг поместить экс-президента республики Луиса Инасиу Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного приговора по делу о коррупции. Заседание, на котором было вынесено соответствующее решение, транслировалось на канале судебного органа в YouTube.

Вердикт означает, что Лула да Силва может быть отправлен в тюрьму уже в ближайшее время. Однако сначала судья первой инстанции должен получить его дело из вышестоящих инстанций и выписать соответствующий ордер. Этот процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней. Ранее бывший глава государства заявил, что не намерен покидать страну, чтобы просить политического убежища.

Более того, по мнению бразильских юристов, у адвокатов Лулы да Силвы осталась еще одна последняя возможность несколько отстрочить приговор. Они могут подать так называемую "апелляцию на апелляцию" - оспорить решение суда второй инстанции, который в конце марта отказался пересматривать обвинительный приговор в адрес экс-президента. При удачном для бывшего бразильского лидера стечении обстоятельств этот шаг затянет процесс на несколько недель, на протяжении которых политик будет оставаться на свободе.

Как проходило заседание

Лула да Силва настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции - вплоть до последней, четвертой инстанции. Однако большинство судей не согласились с доводами защиты. После 10-часовых дебатов ФВС вынес решение не в пользу бывшего главы государства шестью голосами против пяти.

Право решающего голоса досталось председателю высшей судебной инстанции Кармен Лусии. Она заявила, что не считает нарушением презумпции невиновности ситуацию, при которой осужденный судом второй инстанции экс-президент начнет отбывать наказание.

По сообщению информационного интернет-портала UOL, собравшиеся у здания ФВС противники Лулы да Силвы встречали каждое заявление в поддержку его ареста криками и фейерверками. Несмотря на дождливую погоду, многие участники акции оставались на улице до окончания судебного заседания. Что касается сторонников экс-президента, которые митинговали в том же районе, они начали расходиться еще несколько часов назад.

Фаворит сходит с дистанции

24 января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный вердикт по делу Лулы да Силвы, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.

По данным опроса, проведенного в начале марта по заказу Национальной конфедерации транспорта, поддержать Лулу да Силву в первом туре президентских выборов готовы 33,4% бразильцев. Причем во втором туре голосования экс-президент, согласно исследованию, одержал бы победу вне зависимости от того, кто стал бы его соперником.

Лула да Силва объявил, что готов стать кандидатом на высший пост вопреки решению суда. Однако его вероятный арест помешает реализации этих планов. Теперь левая Партия трудящихся, одним из руководителей которой является экс-президент, скорее всего, будет искать кандидата, который сможет стать альтернативой Луле да Силве.

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября 2018 года. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября. Согласно опросам общественного мнения, среди претендентов на высший государственный пост, помимо Лулы да Силвы, значительной поддержкой пользуется ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару.