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Разведка США утверждает, что Москва пригласила Ким Чен Ына посетить Россию

Международная панорама
5 апреля, 7:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, апреля. /ТАСС

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "пока никакого российско-северокорейского саммита на повестке дня нет"

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© AP Photo/Wong Maye-E

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен в Россию. Об этом координатор деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств заявил в среду на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС.

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У Коутса в свете недавней поездки Ким Чен Ына в Китай поинтересовались, может ли речь идти о возвращении к формату шестисторонних переговоров, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова. "Не думаю, что мы знаем на данном конкретном этапе, о чем идет речь. <...> Мы знаем, что он (Ким Чен Ын) съездил в Китай провести переговоры с [председателем КНР] Си [Цзиньпином]. Мы знаем, что есть приглашение поехать в Россию на переговоры", - утверждал он.

По сведениям Коутса, спецслужбы США хотели бы знать, какие темы Ким Чен Ын собирается обсуждать в РФ. "Будем надеяться, что мы узнаем, о чем будут говорить", - добавил он.

Директор национальной разведки также отверг предположения о том, что Пекин после визита Ким Чен Ына мог ослабить контроль над торговлей с КНДР. "Я не вижу никаких доказательств этого, и никаких заявлений из Китая по поводу того, что это имело место", - подчеркнул Коутс.

Как сообщил 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "пока никакого российско-северокорейского саммита на повестке дня нет". По его словам, "таких планов у президента России нет".

Визит Ким Чен Ына в Пекин проходил с 25 по 28 марта. Власти Китая сообщили о нем только постфактум. Пребывание в КНР стало для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил КНДР после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

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Персоны
Ким Чен Ын Ким Чен Ир Си Цзиньпин Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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