Высылаемые американские дипломаты покидают Россию

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Высылаемые из России американские дипломаты покинули в ночные часы здание диппредставительства США в Москве. Как сообщалось ранее, им было предписано выехать из страны пребывания до 5 апреля.

Как сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы, примерно с 04:00 мск на территорию посольства начали заезжать автобусы. Колонна транспортных средств выдвинулась от диппредставительства к 07:00 мск.

Детали американская сторона не комментирует.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада бездоказательно обвиняет Москву.

29 марта глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России. 58 сотрудников американского посольства в Москве и два сотрудника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Россия также потребовала от Cоединенных Штатов до 31 марта закрыть генеральное консульство в Санкт-Петербурге.