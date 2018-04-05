Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зампостпреда ЕС в РФ: отношения Евросоюза и России сохраняют большой потенциал

Международная панорама
5 апреля, 11:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, апреля. /ТАСС

Россияне остаются в числе лидеров по обращению за шенгенскими визами, сказал Свен-Олов Карлссон

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Отношения России с Евросоюзом далеки от идеальных, но сохраняют большой потенциал. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя ЕС в РФ Свен-Олов Карлссон, выступая на IX форуме "Северного измерения".

"Хотя наши отношения далеки сегодня от идеальных, у них сохраняется большой потенциал, - сказал он. - Я твердо верю, что поддержание диалога и совместное преодоление трудностей помогут сократить разрыв между нами, а именно в этом цель "Северного измерения".

Карлссон отметил, что в России продолжают работать программы Евросоюза в области науки, культуры, образования, сохраняется обширный потенциал для инвестиций. Россияне остаются в числе лидеров по обращению за шенгенскими визами. "В прошлом году примерно пятую часть обратившихся за шенгенскими визами составили граждане РФ, причем в 80% случаев выдавалась многократная шенгенская виза", - добавил он.

Ранее ряд европейских стран объявил о высылке российских дипломатов в "знак солидарности" с Великобританией в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Евросоюз также объявил об отзыве постоянного представителя в России Маркуса Эдерера для консультаций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США развернули в АТР группировку сил в 400 тыс. военных
2
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
3
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
4
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
5
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
6
Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы России по делу Скрипалей
7
CNN: спецпрокурор США санкционировал действия в отношении трех российских олигархов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости