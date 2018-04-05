Лукашенко пообещал помочь Сирии в восстановлении инфраструктуры

МИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с министром по делам дворца президента Сирии Мансуром Аззамом, с которым обсудил вопросы восстановления сирийской инфраструктуры и пообещал поддержку, сообщает корреспондент ТАСС с мероприятия.

"Хорошо, что вы приехали в Белоруссию. Мы, что называется, из первых рук узнаем, как живет уважаемый нами сирийский народ, как себя чувствует президент и какова ситуация в Сирии", - сказал Лукашенко.

Аззам передал Лукашенко личное послание президента Башара Асада. Как сказал журналистам после встречи Аззам, в нем президент Сирии высказал искреннюю благодарность за позицию Белоруссии по отношению к сирийскому народу. "В ходе встречи президент Белоруссии еще раз подтвердил, что ваша страна поддерживает сирийский народ в его борьбе с угрозой терроризма, а также сказал, что даст указания белорусским властям предпринять все необходимое в рамках имеющихся у Белоруссии возможностей для оказания помощи для восстановления инфраструктуры Сирии", - сказал он.

Аззам отметил, что подобные встречи являются "зеленым сигналом" для начала сотрудничества и для конкретных шагов на уровне правительств. Он сообщил, что в настоящее время идет подготовка к заседанию белорусско-сирийской совместной комиссии по сотрудничеству, которое должно пройти в ближайшие месяцы в Дамаске с участием представителей министерства промышленности, сельского хозяйства и других белорусских ведомств. "Что касается постконфликтного восстановления в Сирии, то мы рассчитывает на участие Белоруссии и тех стран, которые выступали в поддержку сирийского народа", - сказал Аззам.

Представитель Сирии находится в Белоруссии с 1 апреля. В рамках его визита состоялись встречи с главой администрации президента и с министром образования. Аззам побывал на МАЗе, посетил Национальный художественный музей и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается при доминировании белорусского экспорта, в минувшем году товарооборот составил $44,3 млн, при этом экспорт - $36,9 млн.