Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турция проверит информацию РФ по сирийскому городу Телль-Рифаат

Международная панорама
5 апреля, 13:45 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 5, апреля. /ТАСС

Россия сообщила Турции, что в городе нет курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия передала Турции информацию, согласно которой курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) в сирийском городе Телль-Рифаат нет. Об этом заявил в четверг официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"Россия сообщила Турции, что в Телль-Рифаате не находятся террористы из СНС. Наши спецслужбы должны проверить эту информацию. Нам известно, что террористы покинули Африн и бежали в другие регионы, в том числе через этот населенный пункт", - сказал он.

Калын также не исключил, что ВС республики могут в ближайшее время начать операцию в Телль-Рифаате.

В конце марта турецкий Генштаб заявил о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Страны
Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
2
Финляндия условно разрешила использовать свою экономическую зону под "Северный поток - 2"
3
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
4
Песков: слова экс-премьера ДНР о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения
5
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
6
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости