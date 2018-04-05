Представитель президента Турции: Астана стала главной площадкой по урегулированию в Сирии

АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Столица Казахстана стала основной площадкой для проведения переговоров по сирийскому урегулированию. Об этом сообщил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Женевский процесс застопорился, поэтому Астана приобрела еще более весомый статус и стала самым важным механизмом для урегулирования кризиса в Сирии", - сказал он.

При этом Калын подчеркнул, что Турция намерена продолжать работать в рамках как Астаны, так и Женевы. "Мы никогда не рассматривали Астану в качестве альтернативы Женеве", - добавил он.

На прошедшей 4 апреля встрече президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани подчеркнули, что "формат Астаны был единственной эффективной международной инициативой, которая помогла уменьшить насилие в Сирии и способствовала миру и стабильности в арабской республике, придав импульс женевскому процессу, с тем чтобы найти прочное политическое решение сирийского конфликта".