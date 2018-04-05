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Представитель президента Турции: Астана стала главной площадкой по урегулированию в Сирии

Международная панорама
5 апреля, 14:12 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 5, апреля. /ТАСС

Ибрагим Калын отметил, что Турция не рассматривает переговоры в Астане в качестве альтернативы женевскому процессу

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АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Столица Казахстана стала основной площадкой для проведения переговоров по сирийскому урегулированию. Об этом сообщил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Женевский процесс застопорился, поэтому Астана приобрела еще более весомый статус и стала самым важным механизмом для урегулирования кризиса в Сирии", - сказал он.

При этом Калын подчеркнул, что Турция намерена продолжать работать в рамках как Астаны, так и Женевы. "Мы никогда не рассматривали Астану в качестве альтернативы Женеве", - добавил он.

На прошедшей 4 апреля встрече президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани подчеркнули, что "формат Астаны был единственной эффективной международной инициативой, которая помогла уменьшить насилие в Сирии и способствовала миру и стабильности в арабской республике, придав импульс женевскому процессу, с тем чтобы найти прочное политическое решение сирийского конфликта".

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Переговоры по Сирии в Женеве
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Роухани, Хасан Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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