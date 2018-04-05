Politico: усилия консультантов в "перестройке" Госдепа при Тиллерсоне обошлись в $12 млн

ТАСС, 5 апреля. Услуги частных консультантов, привлеченных бывшим госсекретарем США Рексом Тиллерсоном к реализации его проекта по "перестройке" внешнеполитического ведомства страны, обошлись американским налогоплательщикам в $12 млн. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила в четверг газета Politico.

Издание напомнило о том, что Тиллерсон, отправленный президентом Дональдом Трампом в отставку 13 марта, вознамерился с приходом в Госдепартамент коренным образом реформировать работу этого ведомства и сделать его менее затратным и более эффективным. К осуществлению задуманного, как выяснила газета, он привлек около 90 частных консультантов, услуги некоторых из которых оплачивались по тарифу $300 в час и даже более. Всего - до вынужденного ухода Тиллерсона - по этой статье было затрачено $12 млн, значительная часть которых поступила на счета консалтинговой фирмы Deloitte. Но эти расходы могли кратно возрасти, задержись Тиллерсон подольше на своем посту, так как общий предварительный бюджет на усилия по "перестройке" Госдепа был, по данным издания, определен в размере $265 млн.

В поисках путей реформирования внешнеполитического ведомства консультанты встречались с его сотрудниками, собирали и анализировали данные, проводили презентации и убеждали скептиков, приверженных укоренившимся традициям. Результаты этой деятельности, если таковые вообще удастся обнаружить, еще предстоит оценить, а вот потраченные на нее средства - размер которых, по утверждению газеты, стал полной неожиданностью для американских законодателей - станут, как ожидается, предметом тщательного рассмотрения на предстоящих заседаниях Конгресса США, особенно на слушаниях по утверждению кандидатуры Майкла Помпео, выдвинутого президентом Трампом на пост госсекретаря.

"Я полагаю, что нам необходимо разобраться в том, как были потрачены деньги налогоплательщиков на этот бездарный проект, и мы будем и далее призывать к проведению нашим комитетом детальной проверки этих вопросов на предстоящих в ближайшее время слушаниях", - заявил газете старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Конгресса США Роберт Менендес.

Рекс Тиллерсон вошел в американскую историю как госсекретарь, продержавшийся меньше всех своих предшественников на данном посту. Президент Трамп объявил о его увольнении 13 марта - 412 дней спустя после того, как Тиллерсон возглавил в феврале прошлого года Госдепартамент.