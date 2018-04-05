Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: Жан-Мари Ле Пен вступил в европейскую партию националистов "Альянс за мир и свободу"

Международная панорама
5 апреля, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Партия назвала политика "проводником в борьбе на пути к будущим победам"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 апреля. Основатель и бывший председатель французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен вступил в крайне правую националистическую партию "Альянс за мир и свободу". Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse.

"Мы принимаем в свои ряды Жан-Мари Ле Пена в момент революционных изменений в Европе", - приводит агентство заявление политического движения. Оно назвало 89-летнего француза "проводником в борьбе на пути к будущим победам". Сам политик подтвердил переход в партию, но отказался от развернутого комментария.

Ле Пен был исключен из рядов основанного им в 1972 году "Национального фронта" из-за разлада с собственной дочерью Марин Ле Пен, нынешней главой партии. Причиной конфликта стали разные взгляды на будущее партии: Марин Ле Пен старалась обновить имидж политического движения, а ее отец продолжал выступать с националистическими и антисемитскими заявлениями в прессе.

Политическая партия "Альянс за мир и свободу" позиционирует себя как панъевропейская, объединяет политиков из нескольких стран Евросоюза и поддерживает связь с рядом крайне правых и националистических партий в этих государствах. Она получает финансовую поддержку от Европарламента, выступая там в качестве независимого наблюдателя. Согласно политическому манифесту, опубликованному на сайте "Альянса", он выступает за отстаивание государствами Европы своего суверенитета, за продвижение христианских ценностей и сохранение европейского культурного наследия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ле Пен, Марин Ле Пен, Жан-Мари
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
4
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
5
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
6
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
7
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости