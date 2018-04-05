AFP: Жан-Мари Ле Пен вступил в европейскую партию националистов "Альянс за мир и свободу"

ТАСС, 5 апреля. Основатель и бывший председатель французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен вступил в крайне правую националистическую партию "Альянс за мир и свободу". Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse.

"Мы принимаем в свои ряды Жан-Мари Ле Пена в момент революционных изменений в Европе", - приводит агентство заявление политического движения. Оно назвало 89-летнего француза "проводником в борьбе на пути к будущим победам". Сам политик подтвердил переход в партию, но отказался от развернутого комментария.

Ле Пен был исключен из рядов основанного им в 1972 году "Национального фронта" из-за разлада с собственной дочерью Марин Ле Пен, нынешней главой партии. Причиной конфликта стали разные взгляды на будущее партии: Марин Ле Пен старалась обновить имидж политического движения, а ее отец продолжал выступать с националистическими и антисемитскими заявлениями в прессе.

Политическая партия "Альянс за мир и свободу" позиционирует себя как панъевропейская, объединяет политиков из нескольких стран Евросоюза и поддерживает связь с рядом крайне правых и националистических партий в этих государствах. Она получает финансовую поддержку от Европарламента, выступая там в качестве независимого наблюдателя. Согласно политическому манифесту, опубликованному на сайте "Альянса", он выступает за отстаивание государствами Европы своего суверенитета, за продвижение христианских ценностей и сохранение европейского культурного наследия.